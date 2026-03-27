Сегодня 15:01
Рятувальники ліквідовують наслідки удару БпЛА по дев’ятиповерхівці у Харкові

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків удару БпЛА по житловому будинку. Сьогодні вночі, 27 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку у Київському районі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок обстрілу на верхньому поверсі частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на дев’ятому поверсі.

До робіт залучені рятувальники-верхолази та спеціальна техніка аварійно-рятувального загону. Фахівці обстежують будівлю, розбирають пошкоджені конструкції та вживають заходів, щоб запобігти подальшим руйнуванням.

Нагадаємо, сьогодні вночі російський БпЛА поцілив по багатоповерхівці в Київському районі. Осколкове поранення дістав 24-річний чоловік, ще семеро громадян зазнали гострої реакції на стрес.

Агентство Телевидения Новости

