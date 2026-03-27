Колаборанта з Харківщини засудили до дев’яти років ув’язнення

Жителя Куп’янського району Харківської області заочно засудили до дев’яти років позбавлення волі за колабораційну діяльність під час окупації. Він обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації та працював на російську владу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, влітку 2022 року житель селища Червона Хвиля погодився на співпрацю з військовими рф і став «в. о. помощника начальника управления (сельский) Великорублуцкого территориального управления» так званої «ВГА Купянского района Харьковской области».

Влітку 2022 року, під час захоплення збройними силами рф Куп’янського району, мешканець селища Червона Хвиля, який раніше працював головним інженером у місцевому дослідному держпідприємстві, пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

Він погодився на пропозицію російських військових та обійняв посаду «и. о. помощника начальника управления (сельский) Великорублуцкого территориального управления» так званої «ВГА Купянского района Харьковской области».

Колаборант проводив перепис населення, здійснював прийом громадян та виконував низку інших доручень нової влади.

Крім того, він збирав документи місцевих мешканців для призначення грошової допомоги та пенсії від рф і агітував односельців віддавати дітей до школи з 1 вересня для навчання за російськими стандартами.

За роботу на ворога отримував заробітну плату у розмірі 55 тис. рублів щомісяця.

Під час звільнення території Збройними Силами України чоловік утік до росії. Чоловіка визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Чугуївський міський суд Харківської області призначив йому покарання у виді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, державного управління та контролю, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, упродовж 15 років.

Оскільки чоловік переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку.

