На Харківщині за тиждень відремонтували понад 35000 кв. м доріг: де проводяться основні роботи

На автомобільних дорогах державного значення Харківської області за тиждень ліквідували понад 35 тисяч квадратних метрів ямковості. Роботи активізували після стабілізації погодних умов і залучення додаткової техніки.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Зокрема, розпочато ремонт поблизу Жихора, де планується повне відновлення 2,5 км зруйнованої ділянки. На київському напрямку за тиждень усунули понад 14 тисяч квадратних метрів пошкоджень, там щоденно працюють близько шести бригад і асфальтоукладальник.

На ділянці Пісочин – Коротич ремонт аварійних руйнувань виходить на завершальний етап. Також тривають роботи на дорогах Ізюм – Барвінкове та Балаклія – Гусарівка.

На трасі Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха стабілізували основу дорожнього покриття та перевлаштували понад 200 метрів дороги. Поблизу села Богодарове укладають новий асфальт.

Окрім цього, триває ямковий ремонт на ділянці Лозова – Близнюки, де працюють три бригади. У планах – відновлення найбільш зруйнованої частини дороги від Близнюків до Барвінкового.

Роботи виконують щоденно, темпи залежать від погодних умов.

