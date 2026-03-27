Сегодня 16:02
Поліція Харківщини посилила патрулювання на аварійно небезпечних ділянках доріг

Поліцейські посилили патрулювання на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг Чугуївського району. Найбільше ДТП із потерпілими фіксують на окремих відрізках трас М-03, Н-26 та Т-21-11.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці несуть службу на найбільш аварійно небезпечних ділянках та у місцях концентрації ДТП, зокрема тих, де були зафіксовані аварії із загиблими та травмованими.

Найбільша кількість ДТП із потерпілими зафіксована на таких відрізках доріг:

М-03 (Київ – Харків – Довжанський) 530 км + 450 м – 531 км + 350 м та 533 км + 300 м – 534 км + 010 м;Н-26 (Чугуїв – Мілове, через м. Старобільськ) 9 км + 460 м – 10 км + 100 м;Т-21-11 (Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук) – 6 км + 300 м – 6 км + 400 м; 14 км + 450 м – 15 км + 300 м.

«Основними причинами дорожньо-транспортних пригод із постраждалими залишаються порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції, порушення правил проїзду перехресть та перевищення швидкості руху», – нагадують в поліції.

