Під час евакуації поранених на Харківщині загинув стендап-комік Артур Петров

У Куп’янську-Вузловому загинув військовий, стендап-комік Артур Петров. Захисник проходив службу у складі 43 окремої механізованої бригади.

Про це повідомила дружина загиблого Катерина Яблинська.

Військовослужбовець Артур Петров загинув 18 березня у Куп’янську-Вузловому. Сталося це під час евакуації поранених.

Артур Петров долучився до війська у квітні минулого року. Останні місяці проходив службу у складі 43 окремої механізованої бригади.

Інформацію про дату та час прощання з Артуром Петровим повідомлять пізніше.

