У Харкові під час пожежі врятували двох собак: у якому стані чотирилапі

26 березня у Новобаварському районі Харкова під час пожежі рятувальники винесли з вогню двох собак – Біма та Боцмана. Тварини перебували у критичному стані.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Після порятунку собак передали фахівцям міського Центру поводження з тваринами. Наразі собаки перебувають під наглядом ветеринарів, їм надають допомогу після отруєння чадним газом, попереду тривале лікування та відновлення.

Як розповіли в КП «Центр поводження з тваринами», Біму та Боцману проведено терміновий ветеринарний огляд, призначено лікування та надається вся необхідна допомога. Тварини перебувають у сильному стресі після пережитого та у дуже занедбаному стані.

«Під час огляду лікарі виявили численних кліщів, а шерсть була суцільно в ковтунах. Бім перебуває у важкому стані через сильне отруєння чадним газом. Наразі лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати його стан», – йдеться в повідомленні.

