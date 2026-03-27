Сегодня 16:43
Окупанти п’ять разів атакували позиції Сил оборони на Харківщині, один бій триває
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 27 березня. Триває 1493 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби кількість російських атак на фронті становить 66.
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував в напрямку населеного пункту Зибине.
На Куп’янському напрямку окупанти здійснили чотири штурми позицій Сил оборони в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Подоли, Новоосинове. Одне боєзіткнення ще триває.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.