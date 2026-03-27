Артисти та діячі культури Харківщини отримали державні нагороди

Діячі культури Харківської області отримали державні нагороди відповідно до указу президента України. Відзнаки присвоєно за внесок у розвиток культури, мистецтва та професійні досягнення.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Звання «Заслужений артист України» отримали солістка Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка Юлія Антонова, артист-вокаліст Харківського академічного театру музичної комедії Артем Кочергін, а також провідна солістка цього ж театру Мілана Остонєн.

Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно виконувачу обов’язків директора Харківського театру для дітей та юнацтва Аркадію Чадову.

Звання «Заслужений працівник культури України» отримав директор Харківського академічного драматичного театру імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка Олег Яцина.

