Сегодня 19:38
«Білі Янголи» евакуювали 12 людей з небезпечних районів Харківщини
За тиждень спецпідрозділ поліції «Білі Янголи» евакуював 12 мирних жителів із територій Харківщини, де тривають активні бойові дії. Серед них – маломобільні люди та дитина.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Серед евакуйованих троє людей, які не могли самостійно залишити небезпечні райони.
Також правоохоронці вивезли одну дитину у примусовому порядку.
Поліція закликає мешканців прифронтових територій не зволікати з евакуацією та у разі потреби звертатися за допомогою за номерами: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12.