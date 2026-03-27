Сегодня 19:38
«Білі Янголи» евакуювали 12 людей з небезпечних районів Харківщини

За тиждень спецпідрозділ поліції «Білі Янголи» евакуював 12 мирних жителів із територій Харківщини, де тривають активні бойові дії. Серед них – маломобільні люди та дитина.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Серед евакуйованих троє людей, які не могли самостійно залишити небезпечні райони.

Також правоохоронці вивезли одну дитину у примусовому порядку.

Поліція закликає мешканців прифронтових територій не зволікати з евакуацією та у разі потреби звертатися за допомогою за номерами: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

