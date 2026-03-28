Нічний масований удар по Одесі: руйнування, пожежі та багато поранених

Армія рф у ніч проти 28 березня завдала по Одесі масованого дронового удару, станом на ранок суботи відомо, що 11 людей отримали поранення, у лікарні через важкі травми померла молода жінка.

Про це повідомляє УНІАН.

За даними начальника Одеської МВА Сергія Лисака, у місті зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків, у Приморському районі – значні пошкодження житлового фонду. Зокрема, у багатоповерхівках зафіксовано руйнування балконів, пошкодження скління та загоряння на верхніх поверхах.

«У приватному секторі сталося загоряння житлових будинків, пошкоджено понад 10 автомобілів. Зараз пожежі ліквідовані, персонал та пацієнти з пологового будинку евакуйовані», – зазначив Лисак.

Також у Хаджибейському районі зафіксовано загоряння квартир та даху п’ятиповерхівки, у Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках.

Окрім житлового сектору, пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та автомобілі.

Наразі на місцях працюють усі комунальні служби та спецтехніка.

Агентство Телевидения Новости