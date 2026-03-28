За добу окупанти обстріляли шість населених пунктів Харківщини

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів немає постраждалих.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️7 КАБ;▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;▪️2 БпЛА типу «Молнія»;▪️4 fpv-дрони;▪️5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 4 складські приміщення, адмінбудівлю, 2 господарчі споруди, енергомережі (село Лютівка), 6 приватних будинків, електромережі (селище Золочів);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (місто Балаклія).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 250 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 25 262 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції ЗСУ в напрямках населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Зибине, Мала Вовча, та Охрімівка.

▪️ На Куп’янському напрямку агресор вісім разів атакував у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка, Новоплатонівка, Подоли, Новоосинове, Піщане.

Агентство Телевидения Новости