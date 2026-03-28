За тиждень у Харкові на грип та ГРВІ захворіли майже 1600 людей

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 19 по 25 березня захворіли 1594 людини.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, за тиждень було зафіксовано два лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З грипом та ГРВІ було госпіталізовано 27людей.

Нагадаємо, звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря.

Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, прийти з паспортом і вакцинуватися.

Агентство Телевидения Новости