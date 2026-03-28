Чоловік та жінка загинули у вогні: подробиці пожежі на Харківщині
На пожежі у житловому будинку на Харківщині загинули двоє людей.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
28 березня о 1:43 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селищі Пісочин Харківського району.
На місце події негайно прибули 2 оперативні відділення ДСНС та підрозділ місцевої пожежної охорони. На момент їх прибуття вогонь вже охопив майже весь будинок на площі близько 50 кв. м.
Під час гасіння пожежі в осередку загоряння рятувальники виявили тіла двох загиблих: 54-річного чоловіка та 70-річної жінки.
О 4:41 пожежу було ліквідовано.
Ймовірна причина виникнення пожежі — необережність з вогнем.