Чоловік та жінка загинули у вогні: подробиці пожежі на Харківщині

На пожежі у житловому будинку на Харківщині загинули двоє людей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

28 березня о 1:43 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селищі Пісочин Харківського району.

На місце події негайно прибули 2 оперативні відділення ДСНС та підрозділ місцевої пожежної охорони. На момент їх прибуття вогонь вже охопив майже весь будинок на площі близько 50 кв. м.

Під час гасіння пожежі в осередку загоряння рятувальники виявили тіла двох загиблих: 54-річного чоловіка та 70-річної жінки.

О 4:41 пожежу було ліквідовано.

Ймовірна причина виникнення пожежі — необережність з вогнем.

