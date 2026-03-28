Сегодня 09:13
У Харкові у вихідні трамваї №1 та 12 не курсуватимуть, а тролейбус №2 змінить маршрут
Робота громадського транспорту буде тимчасово змінена в Харкові 28-29 березня: трамваї №1 та 12 не курсуватимуть, а тролейбус №2 працюватиме за зміненим маршрутом.
Про це повідомляє міськрада.
Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт АТ «Харківобленерго».
Замість трамваїв у ці дні курсуватимуть тимчасові автобуси №1 та 12.
Також з 8:00 28 березня до 17:00 29 березня:
тролейбус №2 курсуватиме від розворотного кола «Пр. Жуковського» до майдану Конституції;тролейбус №18 працюватиме зі збільшеним інтервалом руху.