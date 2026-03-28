Правоохоронці фіксують наслідки ударів окупантів по Харківщині за добу

Минулої доби обстрілам піддавалися Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони.

Проти мирного населення застосовували безпілотники різного типу та керовані авіабомби, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Через влучання БпЛА в селищі Великий Бурлук пошкоджена телевежа.

На Богодухівщині кілька безпілотників атакували фермерське господарство у селі Лютівка. Пошкоджень також зазнало приватне домоволодіння, пункт видачі гуманітарної допомоги. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок влучання в селищі Золочів пошкоджено електромережі, домоволодіння.

Під ударами також перебував Ізюмський район. Вранці окупанти поцілили по селу Оскіл кількома керованими авіабомбами. Пошкоджено будинок.

У місті Балаклія безпілотники влучили на територію домоволодіння.

