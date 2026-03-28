Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 62

Правоохоронці фіксують наслідки ударів окупантів по Харківщині за добу

Минулої доби обстрілам піддавалися Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони.

Проти мирного населення застосовували безпілотники різного типу та керовані авіабомби, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Через влучання БпЛА в селищі Великий Бурлук пошкоджена телевежа. 

На Богодухівщині кілька безпілотників атакували фермерське господарство у селі Лютівка. Пошкоджень також зазнало приватне домоволодіння, пункт видачі гуманітарної допомоги. Обійшлося без постраждалих. 

Внаслідок влучання в селищі Золочів пошкоджено електромережі, домоволодіння. 

Під ударами також перебував Ізюмський район. Вранці окупанти поцілили по селу Оскіл кількома керованими авіабомбами. Пошкоджено будинок. 

У місті Балаклія безпілотники влучили на територію домоволодіння. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 