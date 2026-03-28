Правоохоронці фіксують наслідки ударів окупантів по Харківщині за добу
Минулої доби обстрілам піддавалися Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони.
Проти мирного населення застосовували безпілотники різного типу та керовані авіабомби, повідомляє ГУНП в Харківській області.
Через влучання БпЛА в селищі Великий Бурлук пошкоджена телевежа.
На Богодухівщині кілька безпілотників атакували фермерське господарство у селі Лютівка. Пошкоджень також зазнало приватне домоволодіння, пункт видачі гуманітарної допомоги. Обійшлося без постраждалих.
Внаслідок влучання в селищі Золочів пошкоджено електромережі, домоволодіння.
Під ударами також перебував Ізюмський район. Вранці окупанти поцілили по селу Оскіл кількома керованими авіабомбами. Пошкоджено будинок.
У місті Балаклія безпілотники влучили на територію домоволодіння.