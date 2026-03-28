Сили ППО цієї ночі знешкодили 252 повітряні цілі

Цієї ночі було збито 252 БпЛА окупантів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 28 березня (з 18:00 27 березня) противник атакував 273 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 180 із них – «шахеди», – йдеться у повідомленні.

Основний напрямок удару – Одещина.

За попередніми даними, станом на 7:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 252 ворожих БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

