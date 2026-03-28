У Харкові судитимуть бойовика, який понад 10 років воює за рф

Прокурори спільно зі слідчими СБУ завершили досудове розслідування стосовно мешканця міста Дружківка Донецької області, який більше 10 років воює у складі збройних формувань росії.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2015 року він добровільно вступив до 9-го мотострілецького полку морської піхоти «днр» (в/ч 08819) на посаду радіотелеграфіста з присвоєнням військового звання рядового. У подальшому вказаний підрозділ було переформовано на 9-ту окрему мотострілецьку бригаду зс рф.

Зрадник брав активну участь у веденні бойових дій проти Збройних Сил України на Донеччині. Він забезпечував зв’язок між російськими ворожими підрозділами і передавав дані для координації вогню по українських позиціях.

Після повномасштабного вторгнення бойовик продовжив воювати на боці ворога та навіть отримав паспорт громадянина рф з відміткою «гу мвд росии по Ростовской области».

У січні 2025 року зрадника перекинули в район бойових дій поблизу села Тополі Куп’янського району, де він безпосередньо виконував бойові завдання ворога та забезпечував просування російських військ у напрямку українських оборонних позицій.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив та направив до суду стосовно чоловіка обвинувальний акт за фактами:

• участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України);• участі у складі не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України);• державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Справу розгляне Основ’янський районний суд Харкова. Обвинувачений перебуває у розшуку.

