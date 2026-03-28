Ранкова пожежа у Харкові: у квартирі двоповерхового будинку загинула жінка

На пожежі у Харкові у квартирі загинула жінка.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

28 березня о 9:21 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі двоповерхового житловому будинку в Новобаварському районі міста Харкова.

На місце події негайно прибули 3 оперативні відділення ДСНС. На момент їх прибуття у квартирі на другому поверсі горіли домашні речі на площі близько 1 м кв.

Під час гасіння пожежі в осередку загоряння рятувальники виявили тіло 84-річної жінки.

О 9:56 пожежу було ліквідовано.

Ймовірна причина виникнення пожежі — коротке замикання електрообігрівача.

