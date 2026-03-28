На Харківщині через конфлікт чоловік задушив знайомого: зловмисника затримано

Поліцейські Краснокутщини затримали чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. 25 березня до СПД № 1 РВП поліції надійшло повідомлення від мешканця села Любівка про те, що на території його домоволодіння знайомий не подає ознак життя.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що того ж дня 39-річний заявник разом із 67-річним знайомим вживали алкогольні напої. Під час застілля між ними виник раптовий конфлікт.

У ході сварки зловмисник завдав потерпілому ударів по обличчю. Від одного з яких чоловік впав на підлогу, потім нападник схопив його за шию та почав душити. Внаслідок чого потерпілий помер.

Працівники поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

