У Немишлянському районі Харкова жінка поцупила телефон: зловмисницю затримано

Поліцейські Немишлянського району затримали жінку за скоєння крадіжки мобільного телефону.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. Інформація про скоєння крадіжки надійшла до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 23 березня.

Поліцейські встановили, що 31-річна жінка, перебуваючи в одному з магазинів, скористалася неуважністю відвідувачки. Потерпіла розмовляла по мобільному телефону та, завершивши розмову, поклала його до кишені. Зловмисниця підійшла ближче та витягнула телефон із відкритої кишені.

Сума завданих збитків потерпілій склала понад 67 тисяч гривень.

24 березня слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости