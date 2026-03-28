Сегодня 15:31
ЗСУ ракетами «Фламінго» уразили завод у Самарській області рф

Ракетами FP-5 «Фламінго» уражено завод «Промсинтез» у росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ із застосуванням українських ракет FP-5 «Фламінго» завдали удару по заводу «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області рф», – йдеться у повідомленні.

Це підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів – бомб, ракет тощо.

Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік.

За даними військових, підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні.

Масштаби збитків на важливому стратегічному об’єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються.

