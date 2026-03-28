З прифронтової Гонтарівки на Харківщині евакуювали останню родину з дитиною

Поліція Харківщини евакуювала останню родину з дитиною з прифронтової Гонтарівки.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Днями із села Гонтарівка Старосалтівської громади, де оголошена примусова евакуація дітей, інспектор з ювенальної превенції СВГ ВП № 1 Чугуївського РУП спільно з благодійною організацією «Троянда на руці» забезпечили евакуацію родини з дитиною.

Зазначається, що раніше працівники поліції неодноразово приїжджали до зазначеної родини з метою евакуації, роз’яснювали відповідальність, ризики та порядок проведення евакуації.

Відносно жінки складено адміністративний протокол за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дитину разом із мамою було евакуйовано у безпечне місце.

Агентство Телевидения Новости