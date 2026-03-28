Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де атакували окупанти з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 28.03.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби кількість атак агресора становить 143, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку противник шість разів проводив штурмові дії в районах Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Дробишеве. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції ЗСУ у бік Закітного та Рай–Олександрівки. Одна штурмова дія триває.

На Краматорському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед у бік Никифорівки, Кучерового Яру та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 23 атаки поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Клебан–Бик, Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Бересток, Яблунівка, Новопавлівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 46 разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій.

