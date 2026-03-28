Набої, гранати, пістолет та вибухівка: на Харківщині викрито групу людей, яка торгувала зброєю

На Ізюмщині правоохоронці викрили групу осіб, причетних до незаконного обігу зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Оперативники карного розшуку Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області спільно з СБУ, в рамках кримінального провадження задокументували протиправну діяльність осіб, які займалися незаконним зберіганням та збутом зброї.

Правоохоронці встановили причетність до злочинів трьох чоловіків 51, 43 та 30 років. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили близько півтори тисячі набоїв, хвостовики від міномета, 7 кг артилерійського трубчастого пороху, грошові кошти, гранати, автоматичну вогнепальну зброю, сигнальну ракету, саморобний вибуховий пристрій, мисливську рушницю, пістолет та інші заборонені предмети й речовини.

Слідчі Ізюмського РУП за оперативного супроводу Ізюмського РВ УСБУ в Харківській області та за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури двом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

Стосовно третього фігуранта питання повідомлення про підозру буде вирішено після проведення відповідних експертних досліджень.

43-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

