Сегодня 19:06
Харківський шпажист виборов «золото» на етапі Кубка світу з фехтування

Перше золото приніс Україні Свічкар на етапі Кубка світу з фехтування у цьому сезоні.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Роман Свічкар став переможцем Кубка світу з фехтування на шпагах в Астані (Казахстан).

32-річний харківський шпажист у фіналі переміг господаря доріжки Руслана Курбанова — 15:12 та вперше в кар’єрі виборов особисту золоту медаль Кубка світу.

Попереднє золото в українській чоловічій особистій шпазі на Кубках світу здобув чотири роки тому Володимир Станкевич.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

