Сегодня 19:43
Україна в ніч на неділю перейде на літній час
Сьогодні вночі Україна переходить на літній час.
Про це повідомляє ТСН.
Переведення годинників на літній час 2026 року відбудеться 29 березня о 3:00 за місцевим часом.
Стрілки потрібно перевести на одну годину вперед (на 4:00).
Більшість сучасних гаджетів зроблять це автоматично, а ось механічні годинники доведеться перевести вручну.
За останнє десятиліття багато країн і регіонів світу відмовилися від переходу на літній та зимовий час. Інші ж продовжують цю практику, попри попередження лікарів про шкоду для здоров’я. В Україні поки що зберігається традиція переведення годинників.