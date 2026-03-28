Україна в ніч на неділю перейде на літній час

Сьогодні вночі Україна переходить на літній час.

Про це повідомляє ТСН.

Переведення годинників на літній час 2026 року відбудеться 29 березня о 3:00 за місцевим часом.

Стрілки потрібно перевести на одну годину вперед (на 4:00).

Більшість сучасних гаджетів зроблять це автоматично, а ось механічні годинники доведеться перевести вручну.

За останнє десятиліття багато країн і регіонів світу відмовилися від переходу на літній та зимовий час. Інші ж продовжують цю практику, попри попередження лікарів про шкоду для здоров’я. В Україні поки що зберігається традиція переведення годинників.

Агентство Телевидения Новости