Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 54

У Харкові планують встановити ядерні мініреактори для виробництва власної електроенергії

У Харкові планують встановити ядерні мініреактори для виробництва власної електроенергії

У Харкові розглядають можливість встановлення ядерних міні-реакторів для виробництва електроенергії. Це має дозволити забезпечити власну генерацію та стримувати тарифи.

Про це повідомили в Харківській міськраді з посиланням на заяву міського голови Ігоря Терехова.

За словами Терехова, проєкт передусім необхідний прифронтовим регіонам, де важливо забезпечити доступне тарифоутворення для населення та мати власну генерацію в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.

«У нас є цей проєкт, і ми будемо втілювати його в життя. Це новітні технології, вони цілком безпечні», – зазначив мер.

Терехов підкреслив, що для прифронтових територій безпекові гарантії в майбутньому є вкрай важливими.

«Наш сусід нікуди не подінеться. Тож дуже важлива безпекова складова. І в таких умовах нашим громадам потрібно жити далі: забезпечувати роботу інфраструктури, вишів, шкіл, лікарень. І це те, над чим ми сьогодні працюємо», – підкреслив Ігор Терехов. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

