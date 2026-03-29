У Харкові планують встановити ядерні мініреактори для виробництва власної електроенергії

У Харкові розглядають можливість встановлення ядерних міні-реакторів для виробництва електроенергії. Це має дозволити забезпечити власну генерацію та стримувати тарифи.

Про це повідомили в Харківській міськраді з посиланням на заяву міського голови Ігоря Терехова.

За словами Терехова, проєкт передусім необхідний прифронтовим регіонам, де важливо забезпечити доступне тарифоутворення для населення та мати власну генерацію в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.

«У нас є цей проєкт, і ми будемо втілювати його в життя. Це новітні технології, вони цілком безпечні», – зазначив мер.

Терехов підкреслив, що для прифронтових територій безпекові гарантії в майбутньому є вкрай важливими.

«Наш сусід нікуди не подінеться. Тож дуже важлива безпекова складова. І в таких умовах нашим громадам потрібно жити далі: забезпечувати роботу інфраструктури, вишів, шкіл, лікарень. І це те, над чим ми сьогодні працюємо», – підкреслив Ігор Терехов.

