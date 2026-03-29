Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, на місці влучання – пожежа

Сьогодні, 29 березня, російські військові завдали удару по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворог ударив по місту бойовим дроном. Деталі зʼясовуємо. Влучання сталося в Холодногірському районі», – йдеться в повідомленні.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару спалахнула пожежа неподалік приватного будинку.

О 10:52 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про БпЛА на півночі Харківщини, які постійно змінюють напрямок руху.

Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости