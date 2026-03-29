У Харкові російський БпЛА атакував приватні будинки, є постраждалі

29 березня, близько 10:40, у Харкові пролунав вибух. Влучання російського БпЛА зафіксували у Холодногірському районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ударний безпілотник влучив по території приватного будинку, відомо вже про двох постраждалих.

«Зафіксовано удар по господарчій споруді на території приватного будинку з подальшим загорянням», – уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також пошкоджено два приватні будинки. На місці працюють екстрені служби.

