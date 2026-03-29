Двоє людей постраждали внаслідок удару безпілотника по Харкову

У результаті влучання російського БпЛА по Холодногірському району Харкова постраждали двоє людей. На території приватного будинку спалахнула пожежа.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих збільшилася до двох. Ще одна людина в Харкові наразі отримує медичну допомогу», – написав Синєгубов.

Унаслідок удару російського БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль.

