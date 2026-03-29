Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:51
Просмотров: 71

У Харкові продовжили податкові пільги до літа

У Харкові продовжили дію пільг із місцевих податків ще на три місяці – до 30 червня 2026 року. Вони стосуються фізичних осіб, підприємців і компаній.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Рішення ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії 29 березня. Пільги залишають чинними для підтримки бізнесу та жителів, які працюють і живуть у прифронтовому місті.

Йдеться, зокрема, про нульову ставку земельного податку та податку на нерухомість. Також для платників єдиного податку четвертої групи діє 100% зменшення податкових зобов’язань.

Такі умови у Харкові діють з квітня 2024 року і залишаються без змін після нового рішення міськради.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 