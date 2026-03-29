У Харкові продовжили податкові пільги до літа

У Харкові продовжили дію пільг із місцевих податків ще на три місяці – до 30 червня 2026 року. Вони стосуються фізичних осіб, підприємців і компаній.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Рішення ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії 29 березня. Пільги залишають чинними для підтримки бізнесу та жителів, які працюють і живуть у прифронтовому місті.

Йдеться, зокрема, про нульову ставку земельного податку та податку на нерухомість. Також для платників єдиного податку четвертої групи діє 100% зменшення податкових зобов’язань.

Такі умови у Харкові діють з квітня 2024 року і залишаються без змін після нового рішення міськради.

