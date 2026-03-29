Квітень здивує холодом: у Харкові прогнозують різкі температурні стрибки

У Харкові у квітні прогнозується нестабільна погода з різкими змінами температури. Після потепління синоптики очікують суттєве похолодання.

Про це йдеться у прогнозі Meteo.ua.

За даними синоптиків, у першій декаді квітня температура повітря підвищуватиметься до +19…+21 °C. Водночас після 12 квітня очікується різке зниження температури.

У період 13-18 квітня денні показники знижуватимуться до +5…+8 °C, а в окремі дні й до +1…+5 °C. Протягом місяця також прогнозують періодичні опади.

За прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, середня місячна температура на Харківщині у квітні становитиме близько +9,6 °C, а кількість опадів – близько 37 мм, що відповідає кліматичній нормі.

Агентство Телевидения Новости