Сегодня 16:53
Просмотров: 23
Росіяни продовжують інтенсивні атаки на Харківщині: вже десять штурмів з початку доби
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 29 березня. Триває 1468 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби кількість атак окупантів вже становить 66.
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районі населеного пункту Вільча.
На Куп’янському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися поліпшити своє становище у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка. Два боєзіткнення тривають дотепер.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.