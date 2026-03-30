На Харківщині окупанти 15 разів штурмували позиції підрозділів Сил оборони

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 березня. Розпочалася 1496 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Противник завдав ракетного удару однією ракетою, 70 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9355 дронів-камікадзе та здійснив 3912 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти тричі штурмували позиції підрозділів ЗСУ поблизу населеного пункту Вільча та в бік Зибиного й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку росіяни 12 разів атакували у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Нова Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка.

