Сегодня 09:00
ДНК-експертиза підтвердила загибель військового з Харківщини

Військовий Віталій Астапович загинув у бою на території Курської області рф. Його смерть підтвердили після проведення ДНК-експертизи.

Про це пише Берестин.info.

Віталій Астапович, 1980 року народження, був мешканцем Старовірівської громади.

12 грудня 2024 року він загинув у бою поблизу села Вікторівка Суджанського району Курської області.

Після цього тривалий час військовий вважався зниклим безвісти.

Згодом його загибель була офіційно підтверджена за результатами ДНК-тесту.

