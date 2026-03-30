ДНК-експертиза підтвердила загибель військового з Харківщини

Військовий Віталій Астапович загинув у бою на території Курської області рф. Його смерть підтвердили після проведення ДНК-експертизи.

Про це пише Берестин.info.

Віталій Астапович, 1980 року народження, був мешканцем Старовірівської громади.

12 грудня 2024 року він загинув у бою поблизу села Вікторівка Суджанського району Курської області.

Після цього тривалий час військовий вважався зниклим безвісти.

Згодом його загибель була офіційно підтверджена за результатами ДНК-тесту.

