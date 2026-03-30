Протягом доби росіяни били по Харкову та 19 населених пунктах області

З 29 по 30 березня обстрілів зазнали Харків та 19 населених пунктів Харківської області. У результаті постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Холодногірському районі Харкова внаслідок атаки БпЛА зазнали гострої реакції на стрес 94-річний і 52-річний чоловіки, пошкоджено чотири приватні будинки та автомобіль.

У Харківському районі у місті Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 52-річна жінка, пошкоджено два приватні будинки, автомобіль та гараж. У селі Безруки пошкоджено приватний будинок, зазнали гострої реакції на стрес 29-річний чоловік і 50-річна жінка.

У селищі Старий Салтів постраждав 52-річний чоловік.

У селі Білий Колодязь Вовчанської громади зазнали поранень 72-річний та 60-річний чоловіки.

У Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок у селі Лютівка, три приватні будинки в селі Братениця, а також приватний будинок та адмінбудівлю в селищі Золочів.

У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки в селах Вишнівка та Борівське, а також два приватні будинки та складське приміщення в селищі Великий Бурлук.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у селищі Борова.

У Лозівському районі пошкоджено складську будівлю у селі Краснопавлівка та електромережі в селі Семенівка.

Для обстрілів Харківщини окупанти застосували один КАБ, чотири БпЛА «Герань-2», шість БпЛА «Молнія», шість FPV-дронів та 13 БпЛА, тип яких встановлюється.

Агентство Телевидения Новости