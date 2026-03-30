У Харківській області через російські обстріли горіли будинки та автівки

Рятувальники ДСНС протягом доби залучалися до гасіння чотирьох пожеж, спричинених обстрілами, у Харківському, Богодухівському та Куп’янському районах, а також у Харкові.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вранці 29 березня окупанти завдали удару по території приватного сектору в Холодногірському районі Харкова. Внаслідок обстрілу сталися руйнації надвірних забудов та пожежа: горіла господарча споруда на площі 10 кв. м. Пошкоджено чотири житлові будинки. Постраждали двоє людей, одну жінку врятовано.

Близько 3:45 30 березня у селі Безруки Дергачівської територіальної громади Харківського району внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку та автомобілі на площі 80 кв. м. Постраждали двоє людей.

