рф атакувала Україну 164 БпЛА та ракетою «Іскандер»

У ніч на 30 березня, починаючи з 18:00 29 березня, росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із ТОТ АР Крим. Також окупанти запустили 164 ударних БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 90 із них – «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 150 російських БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

