Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 68

У Харківській області на пожежі постраждав чоловік

У селі Барвінкове Ізюмського району сталося загоряння в приватному будинку. Внаслідок пожежі є постраждалий.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіла стеля приватного будинку на площі 4 кв. м. Причина загоряння – коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі постраждав чоловік.

Також протягом доби рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж після обстрілів у Харківському, Богодухівському та Куп’янському районах області, а також у Харкові.

За добу ліквідовано 31 пожежу в природних екосистемах на загальній площі понад 14 га.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 