У Харківській області на пожежі постраждав чоловік

У селі Барвінкове Ізюмського району сталося загоряння в приватному будинку. Внаслідок пожежі є постраждалий.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіла стеля приватного будинку на площі 4 кв. м. Причина загоряння – коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі постраждав чоловік.

Також протягом доби рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж після обстрілів у Харківському, Богодухівському та Куп’янському районах області, а також у Харкові.

За добу ліквідовано 31 пожежу в природних екосистемах на загальній площі понад 14 га.

