Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 84

На Харківщині викрили схему збуту зброї поштою

Правоохоронці Харківщини викрили чоловіка, який налагодив продаж вогнепальної зброї через пошту. Під час обшуку в підозрюваного також знайшли боєприпаси.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, 56-річний житель Черкаської області налагодив незаконний збут вогнепальної зброї. Зловмисник реалізовував її шляхом поштових відправлень, отримуючи за це грошові кошти.

Під час обшуку вдома у підозрюваного поліцейські виявили та вилучили предмет, схожий на пістолет, а також боєприпаси. Вилучене направлено на експертні дослідження, якими підтверджено, що це є вогнепальна зброя та боєприпаси.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 