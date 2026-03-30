На Харківщині викрили схему збуту зброї поштою

Правоохоронці Харківщини викрили чоловіка, який налагодив продаж вогнепальної зброї через пошту. Під час обшуку в підозрюваного також знайшли боєприпаси.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, 56-річний житель Черкаської області налагодив незаконний збут вогнепальної зброї. Зловмисник реалізовував її шляхом поштових відправлень, отримуючи за це грошові кошти.

Під час обшуку вдома у підозрюваного поліцейські виявили та вилучили предмет, схожий на пістолет, а також боєприпаси. Вилучене направлено на експертні дослідження, якими підтверджено, що це є вогнепальна зброя та боєприпаси.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

