На Харківщині прикордонники знищили склад російських БпЛА «Молнія»

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники знищили місця підготовки та запуску російських безпілотників. Також ліквідовано склад із БпЛА «Молнія».

Про це повідомили в ДПСУ.

Під час повітряного моніторингу оператори розвідувально-ударних БпЛА підрозділу «Стрікс» виявили замасковані локації зберігання безпілотників типу «Молнія».

За наявними даними, ці дрони противник готував для ударів по позиціях українських захисників та цивільній інфраструктурі Харківщини.

Після виявлення цілей прикордонники 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони України завдали вогневого ураження.

У результаті знищено місця зберігання, підготовки та запуску безпілотників, а також ліквідовано склад із БпЛА.





