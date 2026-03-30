У Київському районі Харкова горіла адмінбудівля

30 березня, о 9:20, рятувальники Харкова отримали повідомлення про пожежу на території цивільного підприємства в Київському районі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників горіло офісне приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі. Площа горіння склала 8 кв. м.

До ліквідації загоряння були залучені 25 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС.

О 9:51 пожежу вдалось локалізувати та о 10:53 ліквідувати.

Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости