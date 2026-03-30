У Харкові затримали бармена, який переправляв ухилянтів за кордон за 17 тисяч доларів

Правоохоронці Харкова викрили 28-річного бармена, який організовував незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон. Він пропонував переправлення до Румунії за 17 тисяч доларів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у лютому 2026 року чоловік запропонував знайомому покинути Україну поза межами офіційних пунктів пропуску. Під час зустрічей він пояснив, що спочатку «клієнта» мали доставити до Києва, а звідти – переправити до Румунії, де той мав звернутися до поліції для отримання статусу біженця.

Вартість такого виїзду організатор оцінив у 17 тисяч доларів. Він запевняв, що проблем із прикордонниками не виникне та посилався на наявність домовленостей.

Після отримання обумовленої суми коштів правоохоронці затримали чоловіка у Харкові.

Затриманому повідомили про підозру за фактами:

організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України);обіцянки здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави за надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

