Сегодня 13:33
У селі Курилівка на Харківщині жінка отримала поранення через вибух невідомого предмета

У селі Курилівка на Харківщині жінка отримала поранення через вибух невідомого предмета

На Харківщині внаслідок вибуху невідомого ВНП травмовано жінку.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

30 березня від медиків екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про вибух невідомого вибухонебезпечного предмета.

За попередніми даними, у селі Курилівка Куп’янського району 66-річна жінка натрапила на ВНП, який здетонував. Унаслідок вибуху вона отримала поранення. Постраждалу госпіталізовано до лікувального закладу.

Обставини події встановлюють правоохоронні органи.

