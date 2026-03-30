Сегодня 13:33
У селі Курилівка на Харківщині жінка отримала поранення через вибух невідомого предмета
На Харківщині внаслідок вибуху невідомого ВНП травмовано жінку.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
30 березня від медиків екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про вибух невідомого вибухонебезпечного предмета.
За попередніми даними, у селі Курилівка Куп’янського району 66-річна жінка натрапила на ВНП, який здетонував. Унаслідок вибуху вона отримала поранення. Постраждалу госпіталізовано до лікувального закладу.
Обставини події встановлюють правоохоронні органи.