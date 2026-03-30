На Харківщині прокурори вимагають повернути громаді 110 га землі

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області звернулася до суду із позовною заявою про визнання недійсними договорів оренди та повернення у власність територіальної громади 58 земельних ділянок площею 110 га.

Їх вартість складає близько 3 млн гривень, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори встановили, що у квітні 2025 року Чкаловська селищна військова адміністрація Чугуївського району передала ці землі в оренду агропідприємству без проведення земельних торгів — шляхом видання розпорядження та укладення договорів.

Також з’ясовано, що раніше аналогічним чином ця ж рада вже передавала ці ділянки тому самому орендарю.

Два роки поспіль землі віддавали одному товариству без конкурентної процедури, що свідчить про надання йому переваги та грубе порушення принципів економічної конкуренції.

Такі дії позбавили територіальну громаду можливості отримати найвищу орендну плату, яку можна було б визначити під час відкритих земельних торгів. Інші потенційні учасники не мали змоги змагатися за оренду, а громада — обрати найвигіднішу пропозицію.

Саме тому прокуратура вимагає визнати договори недійсними та повернути землю громаді.

