Українські синхроністки вибороли «золото» на етапі Кубка світу

Збірна України з артистичного плавання здобула золоту медаль в межах етапу Кубка світу, який проходить у Парижі.

Про це повідомляє Чемпіон.

«Синьо-жовті» стали першими в командних змаганнях в акробатичних групах.

Нашу команду представляли Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Амелія Волинська, Марія Зачепа та Марія Здоровцова.

За виступ Україна отримала 212,4735 бала, випередивши Італію та Ізраїль.

Востаннє медалі українки здобували у квітні 2025-го на етапі в Єгипті.

