БпЛА окупантів вдарив по території Малоданилівської громади: виникла пожежа

Через атаку БпЛА на Харківщині виникло загоряння сухої трави.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«Зафіксовано влучання безпілотника на території Малоданилівської громади. Постраждалих немає. Внаслідок події виникло загоряння сухої трави», – написав Гололобов у Телеграм.

За його словами, чорний дим, який спостерігається з території деяких населених пунктів Малоданилівської громади, знаходиться за межами населених пунктів — на території сусідньої громади.

