Викрито масштабну корупційну схему на Харківщині за участю посадовців ДП «Ліси України»

Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора ліквідували на Харківщині масштабну протиправну схему, яку організували керівник філії великого державного підприємства і очільник місцевого осередку однієї із відомих політичних партій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, політик діяв спільно з очільником міжрегіонального офісу ДП «Ліси України», його підлеглим та посередником.

Як встановило розслідування, учасники «схеми» брали хабарі з підприємців, які вигравали біржові торги на закупівлю промислової деревини з державного лісгоспу.

За неправомірну вигоду фігуранти продавали бізнесменам елітні сорти лісосировини замість передбаченої умовами відкритих торгів пиломатеріалів.

Задокументовано, як зловмисники вимагали у підприємця 1,3 млн грн за відвантаження йому майже 200 куб. м цінних порід деревини.

Щоб приховати злочин, посадовці державного лісгоспу вносили недостовірні відомості до звітної документації.

Співробітники СБУ затримали всіх організаторів оборудки «на гарячому» після передачі останньої частини хабаря.

Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони і документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:•⁠ ⁠ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);•⁠ ⁠ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисники знаходяться під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости