Зеленський: нехай росія здається, ми не будемо

Щоб бути сильними за столом перемовин, треба бути сильними на полі бою. Зараз Україна набагато сильніша, ніж пів року тому, зазначив президент.

Як повідомляє Кореспондент, про це Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з журналістами в понеділок, 30 березня.

«Я не вважаю, що у нас є глухий кут. Глухий кут, після якого що нам зробити всім? Здатися? Розслабитись? Нехай росія здається, ми не будемо. Ми повинні організовувати тристоронню зустріч і повинні йти далі дипломатичним треком, робити принаймні все для цього. А для того, щоб бути сильними за столом перемовин, треба бути сильними на полі бою. Я вдячний Збройним силам. Сьогодні ми набагато сильніші, ніж пів року тому», – заявив він.

Зеленський наголосив, що українська переговорна група готова зустрічатися «в будь-якому форматі, в будь-якому місці, окрім росії і Білорусі». Він висловив сподівання, що найближчим часом така зустріч відбудеться.

«Зараз м’яч на боці і США, і росії. Я дуже вдячний Америці за те, що вони продовжують цей формат. Дай Бог, що найближчі тижні у нас буде ця можливість», – зазначив глава держави.

