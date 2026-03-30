У Харкові затримано двох представників УПЦ (МП), які підозрюються у сексуальних злочинах проти дітей

Служба безпеки спільно зі слідчими Національної поліції викрили та затримали у Харкові двох представників однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ (МП), які причетні до злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами слідства, фігурантами є двоє монахів чоловічого монастиря, які діяли окремо, однак були обізнані про злочини один одного.

Встановлено, що один із них, 52-річний чернець, займався виготовленням порнографічних матеріалів. Він входив у довіру до дітей, зокрема запрошував їх до місця свого проживання, після чого вчиняв щодо них протиправні дії та фіксував це на власний телефон.

Правоохоронці затримали фігуранта за місцем проживання. Під час обшуку вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. За результатами проведеної експертизи підтверджено, що вилучені матеріали мають порнографічний характер.

Інший фігурант – 24-річний ієромонах цього ж монастиря, підозрюється у вчиненні дій сексуального характеру щодо неповнолітньої особи.

На підставі зібраних доказів 52-річному монаху повідомлено про підозру за чч. 1, 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (виготовлення дитячої порнографії та зберігання дитячої порнографії).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Іншому фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших злочинів, вчинених фігурантами кримінального провадження, та додаткової кваліфікації їхніх дій за іншими статтями Кримінального кодексу України.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

У разі наявності інформації про можливі факти вчинення подібних злочинів просимо повідомляти правоохоронні органи за номером телефону 050 343 84 04.

